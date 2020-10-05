Пенсионер поджег себя в центре Петербурга

Вчера, 22:34

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Пенсионер поджег себя в центре Петербурга

7 октября в центре Санкт-Петербурга неизвестный мужчина устроил попытку самосожжения. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает «Весьма».

На ролике можно увидеть, как в камеру внезапно попадает проходящий мимо мужчина с горящей спиной. Видно, как он бьет себя руками по спине и голове, пытаясь затушить огонь. На его шее висит плакат с какой-то надписью, которую разглядеть не удалось.

Поразительно, что никто из прохожих не кинулся помогать горящему человеку, более того, кто-то остановился и начал снимать происходящее на камеру телефона.

Позже стало известно, что среди прохожих все-таки нашлись неравнодушные люди, которые кинули на спину мужчины куртку, чем и потушили огонь. Пострадавшего доставили в ожоговый центр НИИ им. Джанелидзе. Его состояние врачи оценили как тяжелое и сообщили, что поражено 40% тела.

Также выяснилось, что мужчина оказался 71-летним предпринимателем, который 20 лет руководит фирмой, занимающейся арендой недвижимости.

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