В Петербурге депутаты ЗакСа разругались из-за коронавируса и нежелания носить маски

Сегодня, 13:37

Анна Лисова

0

Image 16+
В Петербурге депутаты ЗакСа разругались из-за коронавируса и нежелания носить маски

В Петербурге депутаты Законодательного собрания на заседании переругались из-за масок.

Поводом для споров стало то, что в среду, 7 октября, на очередное заседание многие депутаты пришли без средств индивидуальной защиты. И это при том, что была ранее озвучена рекомендация присутствовать на собраниях в масках, пишет портал Невские Новости.

В ходе совещания депутат от «Партии Роста» Оксана Дмитриева раскритиковала своих коллег по горпарламенту, за то, что они игнорируют требование о соблюдении масочного режима. И это при том, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшается.

Дмитриеву ее коллеги тут же уличили в лицемерии. Ее упрекнули в том, что она в коридорах также ходила без маски. Единоросс Андрей Анохин отметил, что подобные замечания следует делать в индивидуальном порядке, а не с трибуны ЗакСобрания, превращая пандемию в еще один повод для пиара.

Во время трансляции заседания можно было увидеть, что большинство парламентариев, в том числе спикер Вячеслав Макаров, маски не носят.

Стоит отметить, что уже несколько недель число новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге продолжает расти.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В ходе конфликта на Пулковском шоссе петербуржцу выстрелили в спину

5-10-2020, 10:52

358 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петербурге

3-10-2020, 16:11

В четырех петербургских больницах уволились главврачи

3-10-2020, 08:16

В Петербурге включат сирены системы оповещения населения

2-10-2020, 14:00

Главврач Мариинской больницы Олег Емельянов уволился после 22 лет работы

2-10-2020, 08:43

Оглашены три сценария второй волны коронавируса в Петербурге

2-10-2020, 08:02

В Петербурге побит рекорд по числу активных больных коронавирусом

1-10-2020, 14:36

Жителей Петербурга перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

30-09-2020, 16:47

Возле больницы в Пушкине собралась очередь из скорых

30-09-2020, 12:03

У яхт-клуба в Петербурге нашли тело без головы и конечностей

29-09-2020, 20:07

В парках Санкт-Петербурга начали штрафовать за неправильный выгул собак

29-09-2020, 17:33

Для пользователей Единой карты петербуржца запустили новый онлайн-сервис

29-09-2020, 13:49

Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

29-09-2020, 11:08

В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах парень выпал из окна

26-09-2020, 20:40

У больниц Петербурга снова выстраиваются очереди из скорых

24-09-2020, 13:11

Жительницу Петербурга отказались обслуживать в пекарне из-за кормления грудью

24-09-2020, 11:09

В Приморском районе Петербурга зацвела сирень

23-09-2020, 12:39

Вредные фальсификаты под видом сливочного масла продавали в Петербурге

22-09-2020, 14:39

В Петербурге 20-летнюю девушку похитили для принуждения к женитьбе

22-09-2020, 13:40

Роспотребнадзор: в Петербурге школы могут закрыть из-за коронавируса

19-09-2020, 08:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров