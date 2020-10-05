В Петербурге депутаты ЗакСа разругались из-за коронавируса и нежелания носить маски

В Петербурге депутаты Законодательного собрания на заседании переругались из-за масок.

Поводом для споров стало то, что в среду, 7 октября, на очередное заседание многие депутаты пришли без средств индивидуальной защиты. И это при том, что была ранее озвучена рекомендация присутствовать на собраниях в масках, пишет портал Невские Новости .

В ходе совещания депутат от «Партии Роста» Оксана Дмитриева раскритиковала своих коллег по горпарламенту, за то, что они игнорируют требование о соблюдении масочного режима. И это при том, что эпидемиологическая ситуация в городе ухудшается.

Дмитриеву ее коллеги тут же уличили в лицемерии. Ее упрекнули в том, что она в коридорах также ходила без маски. Единоросс Андрей Анохин отметил, что подобные замечания следует делать в индивидуальном порядке, а не с трибуны ЗакСобрания, превращая пандемию в еще один повод для пиара.

Во время трансляции заседания можно было увидеть, что большинство парламентариев, в том числе спикер Вячеслав Макаров, маски не носят.

Стоит отметить, что уже несколько недель число новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге продолжает расти.