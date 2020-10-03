Смертность от психических расстройств в Петербурге выросла на 447%

Сегодня, 17:42

Анна Лисова

0

Image 16+
Смертность от психических расстройств в Петербурге выросла на 447%

Глава комздарва Петербурга Дмитрий Лисовец озвучил информацию о том, что в городе существенно выросла смертность среди людей с диагностированными психическими расстройствами и расстройствами поведения, передает Фонтанка.

Показатель смертности среди граждан с проблемами психики увеличился на 447,8%. В отчет внесены данные за период с января по август 2020 года. 

Как объяснил эксперт, такой резкий прирост обусловлен изначально небольшими стартовыми цифрами. 

В презентации указано, что выросла в городе и смертность от болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, связанных с работой  иммунной системы. По этим заболеваниям смертность выросла на 106,3%. Такой же рост зафиксирован и по смертности от пневмонии. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В ходе конфликта на Пулковском шоссе петербуржцу выстрелили в спину

Вчера, 10:52

358 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петербурге

3-10-2020, 16:11

В четырех петербургских больницах уволились главврачи

3-10-2020, 08:16

В Петербурге включат сирены системы оповещения населения

2-10-2020, 14:00

Главврач Мариинской больницы Олег Емельянов уволился после 22 лет работы

2-10-2020, 08:43

Оглашены три сценария второй волны коронавируса в Петербурге

2-10-2020, 08:02

В Петербурге побит рекорд по числу активных больных коронавирусом

1-10-2020, 14:36

Жителей Петербурга перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

30-09-2020, 16:47

Возле больницы в Пушкине собралась очередь из скорых

30-09-2020, 12:03

У яхт-клуба в Петербурге нашли тело без головы и конечностей

29-09-2020, 20:07

В парках Санкт-Петербурга начали штрафовать за неправильный выгул собак

29-09-2020, 17:33

Для пользователей Единой карты петербуржца запустили новый онлайн-сервис

29-09-2020, 13:49

Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

29-09-2020, 11:08

В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах парень выпал из окна

26-09-2020, 20:40

У больниц Петербурга снова выстраиваются очереди из скорых

24-09-2020, 13:11

Жительницу Петербурга отказались обслуживать в пекарне из-за кормления грудью

24-09-2020, 11:09

В Приморском районе Петербурга зацвела сирень

23-09-2020, 12:39

Вредные фальсификаты под видом сливочного масла продавали в Петербурге

22-09-2020, 14:39

В Петербурге 20-летнюю девушку похитили для принуждения к женитьбе

22-09-2020, 13:40

Роспотребнадзор: в Петербурге школы могут закрыть из-за коронавируса

19-09-2020, 08:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров