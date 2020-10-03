Смертность от психических расстройств в Петербурге выросла на 447%

Глава комздарва Петербурга Дмитрий Лисовец озвучил информацию о том, что в городе существенно выросла смертность среди людей с диагностированными психическими расстройствами и расстройствами поведения, передает Фонтанка .

Показатель смертности среди граждан с проблемами психики увеличился на 447,8%. В отчет внесены данные за период с января по август 2020 года.

Как объяснил эксперт, такой резкий прирост обусловлен изначально небольшими стартовыми цифрами.

В презентации указано, что выросла в городе и смертность от болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, связанных с работой иммунной системы. По этим заболеваниям смертность выросла на 106,3%. Такой же рост зафиксирован и по смертности от пневмонии.