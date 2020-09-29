В Петербурге включат сирены системы оповещения населения

В Петербурге 2 октября проверяют системы оповещения населения, сообщает «Фонтанка ».

В редакцию «Фонтанки» поступили сообщения от жителей разных районов города. Петербуржцы пытались выяснить, что происходит и как им следует действовать в такой ситуации.

Ранее МЧС России сообщил, что во всех регионах страны запланирована проверка готовности автоматической системы централизованного оповещения. Такую проверку проводят 2 октября и в Петербурге.

В городском управлении МЧС сообщили, что в Петербурге с 11:30 до 11:40 работали электромеханические сирены, громкоговорители и радиоточки. После 10 минут проверки их отключили.

Даная комплексная проверка в Петербурге проводится ежегодно. Она позволяет удостовериться в работоспособности системы и выявить возникшие за год проблемы, чтобы их устранить.