Для пользователей Единой карты петербуржца запустили новый онлайн-сервис

Для пользователей Единой карты петербуржца внедрили новый онлайн-сервис. Он называется "ЕКП-Льготы". Об этом сегодня, 29 сентября, проинформировали в пресс-службе Смольного.

Новый сервис , как следует из названия, наглядно покажет жителям Северной столицы информацию о мерах социальной поддержки и выдаст все доступные для них льготы.

В минувшем году различными льготами пользовались порядка двух миллионов горожан.

Жителю города на Неве, у которого имеется Единая карта петербуржца, узнать все доступные льготы можно после заполнения специальной интерактивной анкеты. На то, чтобы внести свои данные, потребуется не более пяти минут.

Сервис синхронизирован с системой «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга», а в последний уже внесены данные людей, которые претендуют на социальную помощь.

"ЕКП-Льготы", как отметили в пресс-службе, был разработан по поручению правительства Петербурга.

В данный момент продолжается разработка сервиса «ЕКП-городской диалог», благодаря которому в будущем можно будет принимать участие в голосовании по многим актуальным городским вопросам.