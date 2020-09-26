Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, введение или невведение в городе дополнительных «коронавирусных» ограничений, будет напрямую зависеть от количества заразившихся людей. Если нынешняя ситуация ухудшится, ввести ограничения придется, но пока - положение терпимое.

Чиновник вновь напомнил горожанам о соблюдении необходимых норм безопасности, чтобы не пришлось вновь останавливать те отрасли, которые уже и так пострадали от пандемии - бизнес, культуру, туризм.

«Каждый человек должен понять, что лучше носить маску, чем оказаться на больничной койке», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, Беглов отметил, что каждый день дает прирост новых заразившихся коронавирусом, значит, риски инфицирования растут. И призвал быть ответственным не только за свое здоровье, но и в целом окружающих. И в первую очередь сейчас необходимо оградить от возможного заражения тех, кто обеспечивает жизнь города, а это врачи, учителя, энергетики, транспортники.