Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

Сегодня, 11:08

0

Image 16+
Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, введение или невведение в городе дополнительных «коронавирусных» ограничений, будет напрямую зависеть от количества заразившихся людей. Если нынешняя ситуация ухудшится, ввести ограничения придется, но пока - положение терпимое.

Чиновник вновь напомнил горожанам о соблюдении необходимых норм безопасности, чтобы не пришлось вновь останавливать те отрасли, которые уже и так пострадали от пандемии - бизнес, культуру, туризм.

«Каждый человек должен понять, что лучше носить маску, чем оказаться на больничной койке», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, Беглов отметил, что каждый день дает прирост новых заразившихся коронавирусом, значит, риски инфицирования растут. И призвал быть ответственным не только за свое здоровье, но и в целом окружающих. И в первую очередь сейчас необходимо оградить от возможного заражения тех, кто обеспечивает жизнь города, а это врачи, учителя, энергетики, транспортники.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах парень выпал из окна

26-09-2020, 20:40

У больниц Петербурга снова выстраиваются очереди из скорых

24-09-2020, 13:11

Жительницу Петербурга отказались обслуживать в пекарне из-за кормления грудью

24-09-2020, 11:09

В Приморском районе Петербурга зацвела сирень

23-09-2020, 12:39

Вредные фальсификаты под видом сливочного масла продавали в Петербурге

22-09-2020, 14:39

В Петербурге 20-летнюю девушку похитили для принуждения к женитьбе

22-09-2020, 13:40

Роспотребнадзор: в Петербурге школы могут закрыть из-за коронавируса

19-09-2020, 08:54

В Петербурге ковид-режим продлили по 11 октября

19-09-2020, 08:19

Коронавирусом заболели ученики еще одной школы в Петербурге

19-09-2020, 07:53

СМИ сообщают о снижении зарплат в Боткинской больнице Петербурга

18-09-2020, 09:29

Беглов признался, что иногда высказывается «невпопад»

17-09-2020, 10:56

В Петербурге планируют легализовать работу уличных музыкантов

16-09-2020, 13:00

Минздрав выделит Петербургу 1,9 млрд рублей на выплаты медикам

16-09-2020, 09:44

Между Москвой и Петербургом проложат веломаршрут

15-09-2020, 19:14

Первая партия российской вакцины от COVID-19 поступила в Петербург

15-09-2020, 11:37

Курьера уволили после доставки жительнице Ленобласти ведра с мочой

14-09-2020, 10:08

Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты

13-09-2020, 10:33

Петербург вышел на первое место по суточной смертности от коронавируса

12-09-2020, 15:39

Полиция начала массово задерживать уличных музыкантов в Петербурге

12-09-2020, 12:05

Грибников Ленобласти предупреждают о геморрагической лихорадке

11-09-2020, 16:13

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров