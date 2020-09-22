У больниц Петербурга снова выстраиваются очереди из скорых

У больниц Санкт-Петербурга вновь выстраиваются очереди из скорых.

По сообщению гендиректора частной службы скорой помощи «Корис» Льва Авербаха, которое он опубликовал в своем аккаунте в соцсети, у петербургских больниц вновь наблюдаются очереди из карет Скорой помощи.

«Только у нас могут два раза наступать на одни и те же грабли и делать вид, что ничего не происходит. А ведь это только начало…», — прокомментировал Авербах.

«Так, 23 сентября у Покровской больницы в такой очереди насчитали 18 автомобилей Скорых, которые везли людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. При том, что в среднем в приемном покое принимают одного больного за 20 минут», - уточнил Авербах.

Покровская больница принимает больных с COVID-9 и внебольничной пневмонией. Помимо нее в Санкт-Петербурге имеются еще 11 взрослых и 1 детское лечебное учреждение такого направления.

СМИ уже сообщали, что городские власти приняли решение в связи с ухудшением общей эпидситуации и сокращением коек в больницах, вновь заработает временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря».

С началом сентября в Санкт-Петербург пришел и рост заболеваемости коронавирусом. Всего с начала эпидемии в северной столице заразились 41 359 человек. 2 817 из них умерли, а 28 141 - выздоровели.