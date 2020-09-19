В Приморском районе Петербурга зацвела сирень

В Петербурге уже третья в этом году «весна». Из-за теплой осени в Северной столице снова начала цвести сирень.

Снимки цветов на этом кустарнике опубликовала в соцсетях петербурженка Алиса. Она рассказала, что в Приморском районе города у ее школы №644 на Богатырском проспекте на деревьях набухают почки и распускаются листья, а сирень и вовсе зацвела. Снимки были размещены в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

«Конец сентября. А в Приморском районе Санкт-Петербурга — весна! На деревьях набухают почки, вылезают погреться пушистые «котики» (как будто скоро вербное воскресенье!), а сирень и вовсе расцвела», — пишет петербурженка.

В этом году первые почки на деревьях и кустах в Петербурге появились еще зимой, которая тоже была аномально теплой. Сейчас же в городе также температура выше нормы и уже началось бабье лето.