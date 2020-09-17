Роспотребнадзор: в Петербурге школы могут закрыть из-за коронавируса

Сегодня, 08:54

Анна Лисова

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Роспотребнадзор: в Петербурге школы могут закрыть из-за коронавируса

В Петербурге из-за COVID-19 школы могут снова закрыть на карантин, предупредили в Роспотребнадзоре. 

Замглавы отдела по вопросам надзора за объектами общепита Алексей Лукьяненко отмечает, что на такой шаг придется пойти в случае серьезного ухудшения эпидобстановки в городе. Поскольку сейчас ситуация по коронавирусной инфекции в городе благополучная, то речь о введении дистанционного обучения в ближайшие дни не идет. 

При необходимости будут закрываться те учебные заведения, учащиеся или сотрудники которых заразились коронавирусом. Но обучение прерываться не будет, а продолжится дистанционно. 

Решение о закрытии учебных заведений будет приниматься с учетом целого ряда критериев. В частности, будет учитываться коэффициент распространения заболевания, наличие свободных коек в медучреждениях и охват тестирования.

«Очевидно, что после «закрытия-открытия» детям будет проблематично вернуться на очное обучение по нормам Роспотребнадзора. Например, учащихся допустят в школы только при наличии справки врача-педиатра, вне зависимости от количества пропущенных дней», - подчеркнул Лукьяненко. 


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