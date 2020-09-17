В Петербурге ковид-режим продлили по 11 октября

В Петербурге приняли решение продлить ограничения из-за коронавируса до 11 октября, включительно.

Об этом говорится в губернаторском постановлении №121 о коронавирусных ограничениях.

Основываясь на официальный документ на сайте Смольного стало известно, что в магазинах и других общественных местах продолжается масочный режим и необходимость использовать перчатки. Пожилые граждане должны соблюдать строгий карантин из-за высоких рисков заболевания.

Образовательные учреждения остаются функционировать в режиме очного обучения. В свою очередь лица не достигшие совершеннолетия - 18 лет не имеют права посещать публичные мероприятия. Принято решение закрыть детские лагеря до конца года.

Напомним, что в сентябре были зафиксированы новые вспышки заражения. Численность значительно увеличилась. В Петербурге уже занято до 90% подготовленных коек для больных.