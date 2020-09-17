Коронавирусом заболели ученики еще одной школы в Петербурге

Коронавирусом заболели ученики еще одной школы в Санкт-Петербурге.

В еще одном учебном заведении северной столицы обнаружилась коронавирусная инфекция. Так, у двоих учеников шестого класса школы №550 Центрального района тесты на COVID-19 оказались положительными. Об этом сообщил директор школы Борис Ноткин.

По словам родителей учеников, положительными тесты оказались у десятерых детей из их класса. Директор уверяет:

«Достоверно там у нас есть два случая, которые закреплены под эпидномером, а все остальное — это ОРВИ».

Вместе с тем директор отметил, что и среди учителей есть заболевшие - пока речь идет об одном учителе. Такая ситуация с коронавирусом в его школе еще не позволяет ввести общешкольный карантин.

Ранее СМИ сообщали, что теперь петербургские ученики не имеют права посещать занятия после болезни, не предоставив справку от педиатра.