В Петербурге планируют легализовать работу уличных музыкантов

В Санкт-Петербурге 16 сентября Заксобрание приняло решение по ситуации с уличными музыкантами. Теперь деятели творчества имеют законное право выступать на улицах города, однако перед этим они обязаны согласовывать время и место выступления. Об этом сообщает «ЗакС.Ру».

«На данный момент уличные музыканты находятся вне закона. Поэтому мы должны сделать первый шаг и разрешить на определенных условиях музыкантам выступать на улицах города», - рассказал Денис Четырбок, автор законопроекта.

Будет составлена форма заявки и схема размещения, по которым деятели искусства смогу зарегистрировать свой концерт. На невском проспекте предлагается определить 6 точек, где музыканты могут выступать.

Также Четырбок внес предложение о лицензировании уличных музыкантов. Это позволит им зарегистрироваться как самозанятым гражданам.

Депутаты на заседании стали опасаться, что данный проект создаст для музыкантов много лишних проблем. По их мнению, достаточно всего лишь определить ряд мест, на которых концерты разрешаются и установить уровень громкости, с которой их можно проводить. Допустимое количество для исполнения на улице – 60 децибел.

Представитель коммунистической фракции Александр Рассудов считает недопустимым заниматься регулированием творческого процесса.