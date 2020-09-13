Минздрав выделит Петербургу 1,9 млрд рублей на выплаты медикам

Сегодня, 09:44

Анна Лисова

0

Image 16+
Минздрав выделит Петербургу 1,9 млрд рублей на выплаты медикам

Пресс-служба Смольного сообщила о том, что Петербург получит из федерального бюджета средства на выплаты медикам, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией.

В частности, один из траншей на 841,8 млн рублей уже одобрен Минздравом России, передает портал Петербургский дневник.

«Необходимо поддержать наших медиков, продолжающих бороться с коронавирусной инфекцией. Они все эти месяцы – на передовой», - подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник уже подписал постановление городского правительства об одобрении проектов дополнительных соглашений.

Стоит отметить, что ранее Петербургу было выделено на выплаты медикам 2,084 млрд рублей. С марта по июнь выплаты получили 45,5 тыс. медиков. Общая сумма выплат составила 2,551 млрд рублей. Выплаты получили врачи скорой помощи, средний и младший медперсонал, врачи подразделений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медперсонал стационаров, где лечат больных с коронавирусом.

На стимулирующие выплаты медицинским работникам Петербурга был выделен из федерального бюджета транш в размере 1,064 млрд рублей. Эту сумму распределят между медиками и иными работниками, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты

13-09-2020, 10:33

Петербург вышел на первое место по суточной смертности от коронавируса

12-09-2020, 15:39

Полиция начала массово задерживать уличных музыкантов в Петербурге

12-09-2020, 12:05

Грибников Ленобласти предупреждают о геморрагической лихорадке

11-09-2020, 16:13

В Петербурге мужчина проснулся и обнаружил у себя в квартире обезглавленную женщину

11-09-2020, 15:32

Из-за коронавируса занято 84% взрослых коек в больницах Петербурга

11-09-2020, 07:55

В Петербурге пес спас 15-летнюю девочку от изнасилования

10-09-2020, 12:10

Мариинская больница приостановила прием пациентов из-за коронавируса

10-09-2020, 10:05

Петербурженка будет судиться с театром за то, что актер Данила Козловский ударил ее флейтой

9-09-2020, 14:16

В Петербурге 9 сентября зафиксировано рекордно низкое давление

9-09-2020, 12:37

Пенсионерка, пострадавшая в аварии на Загребском бульваре, скончалась

9-09-2020, 11:07

Сеть «Оптоклуб Ряды» закрывает гипермаркеты в Петербурге

9-09-2020, 10:06

В 10 школах Петербурга зафиксированы случаи заражения коронавирусом

8-09-2020, 17:14

В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего по мигрантам экскаваторщика

8-09-2020, 12:12

В Петербурге уничтожили 46 тонн сыра, масла и хамона

8-09-2020, 12:11

В Петербурге задержан мужчина с удостоверением фейковой организации

8-09-2020, 10:31

В Петербурге у Эрмитажа установили гигантскую статую

7-09-2020, 14:15

Турфирмы больше всех пострадали от коронавируса в Петербурге

7-09-2020, 13:59

В Петербурге нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

7-09-2020, 12:39

В Пулковском парке Петербурга началась вырубка деревьев

5-09-2020, 21:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров