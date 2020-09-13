Минздрав выделит Петербургу 1,9 млрд рублей на выплаты медикам

Пресс-служба Смольного сообщила о том, что Петербург получит из федерального бюджета средства на выплаты медикам, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией.

В частности, один из траншей на 841,8 млн рублей уже одобрен Минздравом России, передает портал Петербургский дневник .

«Необходимо поддержать наших медиков, продолжающих бороться с коронавирусной инфекцией. Они все эти месяцы – на передовой», - подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник уже подписал постановление городского правительства об одобрении проектов дополнительных соглашений.

Стоит отметить, что ранее Петербургу было выделено на выплаты медикам 2,084 млрд рублей. С марта по июнь выплаты получили 45,5 тыс. медиков. Общая сумма выплат составила 2,551 млрд рублей. Выплаты получили врачи скорой помощи, средний и младший медперсонал, врачи подразделений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медперсонал стационаров, где лечат больных с коронавирусом.

На стимулирующие выплаты медицинским работникам Петербурга был выделен из федерального бюджета транш в размере 1,064 млрд рублей. Эту сумму распределят между медиками и иными работниками, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19.