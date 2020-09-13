Минздрав выделит Петербургу 1,9 млрд рублей на выплаты медикам

Пресс-служба Смольного сообщила о том, что Петербург получит из федерального бюджета средства на выплаты медикам, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией.
В частности, один из траншей на 841,8 млн рублей уже одобрен Минздравом России, передает портал Петербургский дневник.
Градоначальник уже подписал постановление городского правительства об одобрении проектов дополнительных соглашений.
Стоит отметить, что ранее Петербургу было выделено на выплаты медикам 2,084 млрд рублей. С марта по июнь выплаты получили 45,5 тыс. медиков. Общая сумма выплат составила 2,551 млрд рублей. Выплаты получили врачи скорой помощи, средний и младший медперсонал, врачи подразделений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медперсонал стационаров, где лечат больных с коронавирусом.
На стимулирующие выплаты медицинским работникам Петербурга был выделен из федерального бюджета транш в размере 1,064 млрд рублей. Эту сумму распределят между медиками и иными работниками, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19.
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