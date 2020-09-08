Петербург вышел на первое место по суточной смертности от коронавируса

В Санкт-Петербурге продолжает стремительно расти ежедневная смертность от коронавируса.

По данным на 12 сентября, численность заболевших COVID-19 в северной столице достигла отметки в 39 070 человек, а федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 11 сентября зафиксировал прирост 203 новых случаев инфицирования за сутки.

За весь период пандемии в Петербурге вылечились около 27 тысяч человек. Однако статистика смертности за последние сутки показала 23 новых случая. За все время от коронавируса в северной столице умерли 2630 граждан.

Смольный сообщает, что за минувшие сутки тест прошли 23 796 жителя города. Под наблюдением врачей находится 651 человек.

По всей территории РФ за прошедшие сутки зарегистрированы 5488 инфицированных граждан. Мировой показатель зараженных за весь период пандемии равен 1 057 362 человек. Более 800 тысяч граждан поправились, скончались - 18 484 человек.