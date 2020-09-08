Полиция начала массово задерживать уличных музыкантов в Петербурге

В Петербурге прошли новые рейды по задержанию уличных музыкантов.

Об этом сообщает издание «Фонтанка ».

Были задержаны около 20 уличных музыкантов. Чаще всего задерживали музыкантов, устраивавших уличные концерты, рядом с метро «Невский проспект», «Владимирская», «Василеостровская», «Сенная площадь», а также у Спаса на Крови.

Стоит отметить, что в большинстве случаев у задержанных музыкантов конфискуют имущество.

Музыканты рассказали, что после задержания их доставляют в отделение полиции, где составляют протоколы о самоуправстве и самовольном занятии земельного участка.

В полиции объясняют, что эти задержания проводятся в связи с многочисленными жалобами петербуржцев, которые заявили, что им мешают толпы зрителей, которые собираются вокруг уличных музыкантов.