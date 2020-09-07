В Петербурге 9 сентября зафиксировано рекордно низкое давление

Сегодня, 12:37

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В Петербурге 9 сентября зафиксировано рекордно низкое давление

Погода в Санкт-Петербурге уже третий раз за неделю бьет рекорды. Не всегда можно ощутить какие-то изменения, однако некоторые из них отражаются на физическом состоянии людей.

Сегодня, 9 сентября, в Северной столице ожидается низкое давление. Такое число не фиксировалось более 20 лет. Барометр обещает показать 753 миллиметра ртутного столба, что на 2 миллиметра ниже, чем вчерашние показатели.

«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уведомляет, что по информации к 09:00 давление 754 миллиметра ртутного столба, однако, по прогнозам, этот показатель не самый низкий за предстоящие сутки.

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