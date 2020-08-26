В 10 школах Петербурга зафиксированы случаи заражения коронавирусом

В Санкт-Петербурге в 10 школах уже выявлены единичные случаи заболевания коронавирусом. Информация подтверждена 8 сентября специалистом Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия в Петербурге Ириной Чхинджерией.

Эксперт утверждает, что в северной столице есть случаи единичных заболеваний Covid-19 в школах региона. Однако все зараженные отправлены на самоизоляцию и вирус дальше не распространился.

По словам Ирины, во всех образовательных учреждениях соблюдаются все мероприятия. В конкретных школах, где были выявлены зараженные ученики, проводилась дезинфекция помещений сразу же после ухода заболевшего.

Однако правительство пока не планирует отправлять всех на дистанционное обучение. Такая мера будет принята в случае отсутствия на занятиях более 20%.