В Петербурге уничтожили 46 тонн сыра, масла и хамона

В Петербурге неизвестные пытались ввезти в город санкционные продукты. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Россельхознадзор оповестил, что груз с продуктами под санкциями был обнаружен в Большом порту.

Работники таможни проверяли контейнеры из Германии, перевозкой которых занималась логистическая компания EMS Hansa GmbH. Незаконный груз должны были доставить в точки оптовых продаж.

В декларации говорилось, что провозится химическая продукция, однако внутри оказались масло, сыр и хамон. Судя по этикеткам, продукты были изготовлены в европейских странах.

Президент РФ указал сжечь весь товар, что и сделали сотрудники Россельхознадзора 3 и 4 сентября.