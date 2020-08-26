В Петербурге у Эрмитажа установили гигантскую статую

В связи с проведением персональной выставки знаменитого китайского художника Чжана Хуаня в Эрмитаже возвели новую гигантскую скульптуру.

Выставка обещает состояться уже 9 сентября. Один из работников Эрмитажа в своем аккаунте Instagram опубликовал фото, на котором во дворе музея устанавливают огромную скульптуру.

Данное мероприятие широкого масштаба изначально должно было состояться 15 мая нынешнего года, однако его пришлось перенести в связи с пандемией. На выставке зрители смогут ознакомиться с более 30 работами художника Чжана Хуаня, в котором он использует различное множество техник. Ряд работ, как известно, созданы творцом под впечатлением от Санкт-Петербурга.