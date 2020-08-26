В Пулковском парке Петербурга началась вырубка деревьев

В Петербурге парк в Пулково превратили в строительную площадку. Началась вырубка деревьев. Об этом сообщает «МР7.ру».

Местные горожане бастуют против застройки парка. Уже была запущена кампания по сбору подписей. Более 2000 человек боролись за парковую территорию, однако власти в конце лета разрешили застройку.

Активисты отмечают, что строительный забор в парке появился уже в июле, однако никаких разрешений на него не было. Позже стало известно, что данный участок не является границей парковой зоны, поэтому администрация отдала его Газпрому для постройки спортивного комплекса.

Известно, что открытие комплекса назначено на декабрь 2023 года. Также в будущем здесь могут появиться новый ЗАГС и этно-ремесленный комплекс, однако петербуржцы продолжают отстаивать свои права.