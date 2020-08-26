В Петербурге август 2020 года побил рекорд по числу смертей

Озвучена статистика по смертям за август 2020 года в Петербурге.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния сообщил, что в августе 2020 года в Петербурге зарегистрировано 5253 смерти. Это рекордный показатель за последние 10 лет, передает «Фонтанка ».

Стоит отметить, что за последние 10 лет, согласно статистике КЗАГС, в Петербурге в августе лишь несколько раз число смертей было выше 5 тыс. Так, в 2018 году в Северной столице в августе умерли 5015 человек, а до этого, в 2011 – 5017 человек.

Статистика смертности мая, июня и июля 2020 года также показывает аналогичные рекорды.

«Фонтанка» получила снимки одно из двух коронавирусных кладбищ в Колпино. Судя по этим фото, за несколько месяцев количество новых могил, после того как там разрешили хоронить умерших от коронавирусной инфекции, существенно увеличилось. Также стоит учитывать, что в конце мая родственникам разрешили захоранивать жертв коронавируса рядом с родными, поэтому сложно судить, как много людей умерли от коронавирусной инфекции только по фотографиям свежих могил.