В Петербурге август 2020 года побил рекорд по числу смертей

Сегодня, 10:20

Анна Лисова

0

Image 16+
В Петербурге август 2020 года побил рекорд по числу смертей

Озвучена статистика по смертям за август 2020 года в Петербурге. 

Комитет по делам записи актов гражданского состояния сообщил, что в августе 2020 года в Петербурге зарегистрировано 5253 смерти. Это рекордный показатель за последние 10 лет, передает «Фонтанка».

Стоит отметить, что за последние 10 лет, согласно статистике КЗАГС, в Петербурге в августе лишь несколько раз число смертей было выше 5 тыс. Так, в 2018 году в Северной столице в августе умерли 5015 человек, а до этого, в 2011 – 5017 человек. 

Статистика смертности мая, июня и июля 2020 года также показывает аналогичные рекорды. 

«Фонтанка» получила снимки одно из двух коронавирусных кладбищ в Колпино. Судя по этим фото, за несколько месяцев количество новых могил, после того как там разрешили хоронить умерших от коронавирусной инфекции, существенно увеличилось. Также стоит учитывать, что в конце мая родственникам разрешили захоранивать жертв коронавируса рядом с родными, поэтому сложно судить, как много людей умерли от коронавирусной инфекции только по фотографиям свежих могил. 

 

 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге метростроевцы объявили забастовку и отказались выходить из шахты

26-08-2020, 14:13

В Петербурге составили план запретов на случай новой волны пандемии

26-08-2020, 11:21

На балконе квартиры в Петербурге обнаружено завернутое в ковер тело убитой пенсионерки

25-08-2020, 16:32

В Петербурге количество умерших от коронавируса за сутки резко выросло

25-08-2020, 13:14

В школах Петербурга отдельным классам грозит онлайн-обучение

25-08-2020, 11:22

В агенстве HeadHunter перечислили самые необычные вакансии в Петербурге

24-08-2020, 13:49

В Петербурге у жительницы Мурманской области угнали Lexus за 6 млн рублей

24-08-2020, 13:16

В Петербурге установили новые правила посещения бассейнов

23-08-2020, 13:24

Смольный запреты из-за коронавируса продлит до конца сентября

22-08-2020, 12:36

В Петербурге неизвестные украли 16 млн рублей у бухгалтера

21-08-2020, 18:39

Школы Петербурга могут вернуться к дистанционному обучению

21-08-2020, 17:12

2,5 млн петербуржцев выехали в Ленобласть во время пандемии коронавируса

20-08-2020, 14:49

Петербуржцев предупредили о возможном демонтаже остекленных балконов

20-08-2020, 11:12

Студентка погибла под поездом на станции метро «Проспект Большевиков»

19-08-2020, 11:54

Главврач Боткинской больницы назвал сроки начала второй волны коронавируса

18-08-2020, 13:43

В центре Петербурга Hyundai сбил пешехода и врезался в кафе

17-08-2020, 18:16

В Петербурге суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом

17-08-2020, 17:14

В Петербурге женщину сбросили из окна третьего этажа

17-08-2020, 12:02

В Красносельском районе Петербурга произошла массовая драка

17-08-2020, 10:47

В Пулково в воскресенье отменили 21 рейс за границу

16-08-2020, 17:46

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров