В Петербурга школа выбросила на улицу забытую учениками обувь

Сегодня, 20:19

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В Петербурга школа выбросила на улицу забытую учениками обувь

Почти год в учебном заведении лежала старая сменная обувь. Однако сотрудники к решению проблемы подошли радикально и выставили всю залежавшуюся смену на улицу. Об этом сообщает «Фонтанка.Ру».

3 сентября родители учеников петербургской школы No238, недалеко от Новой Голландии, обнаружили кучу старой обуви рядом с заведением. Их возмутил тот факт, что они должны рыться в горе грязной обуви, чтобы найти свою пару.

Директор школы объяснила, что у сотрудников не было выбора. Неоднократно руководство просило школьников унести свою старую обувь, однако никакой реакции они не дождались.

Стоит заметить, что сменная обувь была далеко не новая и чистая. У сотрудников не оставалось выбора, как выставить ее на улицу. Директор отметила, что в обязанности школы не входит хранение имущества учеников.

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