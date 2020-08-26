В Петербурге число умерших от коронавируса растет третий день подряд

Сегодня, 12:06

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В Петербурге число умерших от коронавируса растет третий день подряд
COVID-19

За последние сутки в Санкт-Петербурге от Covid-19 скончались 22 человека.

По данным оперативного штаба, в период последних нескольких дней численность смертей стала увеличиваться. Всего в Петербурге от Covid-19 за весь период скончались 2 483 человека. В понедельник подтвердилась смерть 19 человек, во вторник – 21. За прошедшие сутки зарегистрировано 22 случая летального исхода, что почти в 2 раза больше, чем в Москве. Там за сутки скончались 12 человек.

Всего по всей территории РФ за сутки насчитывается 114 смертей от вируса. После Петербурга и Москвы в антирейтинге по летальным исходам оказались Московская и Свердловская области и Красноярский край.

За весь период пандемии в стране от Covid-19 скончались 17 528 человек. Вылечилось от недуга более 800 тыс. человек.

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