Повзрослевшая дочь Юлии Началовой стала настоящей красавицей

Вчера, 22:12

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Повзрослевшая дочь Юлии Началовой стала настоящей красавицей

13-летняя дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера пришла на школьную линейку с бабушкой и дедушкой, о чем говорят фотографии, опубликованные в Сети.

Многие пользователи успели отметить, что дочь Юлии стала привлекательной девушкой, а ее взгляд стал очень взрослым. Некоторые подметили, что Вера такая же красавица, как и ее мать.

Летние каникулы девушка провела под Воронежем с бабушкой и дедушкой. Вместе с ними в сентябре она вернулась в столицу. Известно, что Вера учится в общеобразовательной и музыкальной школах. Девушка увлечена творчеством, как и ее мама.

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Напомним, что отец Веры — футболист Евгенией Алдонин. После смерти певицы она живет с бабушкой и дедушкой, а у ее отца есть другая семья. Однако Алдонин утверждает, что Вера много времени проводит с ним и его семейством. Футболист признался, что после смерти Юлии они с дочерью сблизились. Также он сказал, что материально поддерживает семью Началовой.

Ранее было известно, что полноправной владелицей московской квартиры Юлии Началовой стала ее дочь.

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