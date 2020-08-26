Разовый проезд в метро Петербурга может подорожать до 62 рублей

На проезд в петербургском метро тарифы могут вырасти.

Как сообщают питерские СМИ, ссылаясь на свои источники информирования, проезд в городской подземке может вырасти до 62 рублей, а в наземном транспорте - до 55 рублей.

Ранее стало известно, что питерские перевозчики предоставили расходы на будущий год, увеличившиеся по сравнению с этим годом на 9%. В настоящее время в соответствующих отделах Смольного обсуждаются сразу несколько вариантов повышения тарифов на проезд в городском транспорте. Пока лидирует сценарий, при котором тариф станет выше на 8-12% в зависимости от способа оплаты.

Кроме того, на рассмотрении находится вариант, когда жетон-талон будет стоить 55-65 рублей, а единый тариф на разовый проезд на любом городском транспорте - 60 рублей.