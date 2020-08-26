В школах Петербурга начали дежурить медики из поликлиник

В школах Петербурге введено медицинское сопровождение учебного процесса.

По меньшей мере несколько первых недель нового учебного года медики из поликлиник будут дежурить в школах.

Для снижения вероятности распространения коронавируса среди учеников и учителей в школах организованы «утренние фильтры» с термометрией. Если у ребенка будут замечены симптомы заболевания, то его не допустят к занятиям.

Медики будут наблюдать за состоянием здоровья учащихся в течение дня. Если у ребенка появятся признаки ОРВИ, то его незамедлительно изолируют в медицинском кабинете, о чем будет уведомлен законный представитель ученика. Решение об изоляции будет принимать медицинский работник. В школу вызовут либо родителей ребенка, либо сразу же обратятся в скорую помощь. Отпускать ребенка с признаками заболевания домой одного строго запрещено.

Также в школах вводится режим проветривания, будут проходить кварцевания и регулярные влажные уборки.