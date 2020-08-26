Названы меры, к которым в Петербурге прибегнут при второй волне коронавируса

Смольным разработан план мероприятий на случай второй волны COVID-19. Четко прописанных дат и мер там нет, однако расписаны действия, по которым должны будут проводиться работы. Об этом сообщает издание «Фонтанка.Ру».

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ранее сообщал, что в середине сентября власти будут думать о новых запретах или послаблениях режима. Пока контролируется ситуация распространения вируса после каникул и отпусков. Однако администрация Петербурга все же разрабатывает план по ухудшению ситуации.

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко сообщил о том, что предусматриваются все необходимые ограничения и «компенсационные меры». Известно, что Смольный настроен сдерживать пандемию без каких-либо закрытий.

Планируется увеличение запасов средств защиты и медицинского оборудования, увеличение, проведение телемедицины. Отдельно хотят разработать мероприятия по вынужденному выходу на удаленную работу образовательных учреждений.

О закрытиях бизнесов речь не ведется. Смольный планирует ограничиться соблюдениями стандартов безопасной работы.