В Петербурге за «аморальный поступок» уволили главу «Альянса учителей»

Сегодня, 17:02

Ольга Громова

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В Петербурге за «аморальный поступок» уволили главу «Альянса учителей»
Председатель профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен

Председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена уволили с лицея №433 Петербурга, где он работал в течение восьми лет педагогом-психологом. Об этом он сообщил сам на своей страничке в соцсети Facebook первого сентября. Случилось это в преддверии Дня знаний.

«Вчера меня уволили... Основание — совершение аморального поступка, о чем директор (и муниципальный депутат от «Единой России») Майя Шелюховская сделала вывод на основании постановления мирового суда о привлечении меня к админответственности по 6.1.1 КоАП (дело, которое я обжаловал, и оно не вступило в законную силу, о чем она знает), и из постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 297, ч. 2 «Неуважение к суду» (я лишь подозреваемый, а вся аморальность моего поступка — в употреблении выражения «политическая проститутка»)», — растолковал Кен.

Увольнение педагог считает незаконным и вознамерился приказ директора о его увольнении из-за аморального поступка отменить через суд.

Кен в беседе с местным изданием «Фонтанка» признался, что реальная причина его увольнения имеет политический контекст.

Мужчина отметил, что за восемь лет работы в этом лицее ему, не стесняясь, напоминали, что работа в школе и политика, которой он занимался за пределами школы - несовместимы, что это плохое сочетание и ему необходимо выбрать для себя что-то одно.

Тем не менее этот аргумент не помешал директору выдвинуться на муниципальных выборах от «Единой России», говорит он.

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