В Петербурге за «аморальный поступок» уволили главу «Альянса учителей»

Председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена уволили с лицея №433 Петербурга, где он работал в течение восьми лет педагогом-психологом. Об этом он сообщил сам на своей страничке в соцсети Facebook первого сентября. Случилось это в преддверии Дня знаний.
Увольнение педагог считает незаконным и вознамерился приказ директора о его увольнении из-за аморального поступка отменить через суд.
Кен в беседе с местным изданием «Фонтанка» признался, что реальная причина его увольнения имеет политический контекст.
Мужчина отметил, что за восемь лет работы в этом лицее ему, не стесняясь, напоминали, что работа в школе и политика, которой он занимался за пределами школы - несовместимы, что это плохое сочетание и ему необходимо выбрать для себя что-то одно.
Тем не менее этот аргумент не помешал директору выдвинуться на муниципальных выборах от «Единой России», говорит он.
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