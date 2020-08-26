Петербург - лидер направлений для туристов на зиму

По данным с официального сайта АТОР стало известно, что в данный период забронировано мало заграничных туров на зиму. Основной причиной стали предупреждения о второй волне Covid-19. Эти слухи крайне пагубно отражаются на туристическом бизнесе, о чем сообщил источник «Прайм».

На сегодня люди опасаются бронировать даже туры, которые начинаются позже, чем через 10 дней. По данным статистики, на сегодня бронь практически упала до нуля. Однако путешествия по России наоборот стали набирать небывалую популярность.

Лидером по количеству бронирований стал Санкт-Петербург. Именно здесь россияне готовы провести новогодние праздники и зимние каникулы.