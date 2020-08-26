Петербург вновь стал лидером по числу смертей от COVID-18 за сутки

Петербург снова стал лидером по числу суточных смертей от COVID-19.

Согласно информации, которая была опубликована на сайте «Стопкоронавирус.рф» 1 сентября, в Северной столице от коронавирусной инфекции скончались еще 19 человек, передает Фонтанка.Ру . Стоит отметить, что накануне в Петербурге не было подтверждено ни одного случая смерти от коронавируса за сутки.

Всего же за последние сутки в России было подтверждено 123 летальных исходов от коронавируса. На втором месте по числу суточных смертей от COVID-19 Москва, где было подтверждено 11 летальных исходов. На третьем месте – Новгородская область. В этом регионе за сутки было подтверждено 10 смертей от коронавирусной инфекции.

Отметим, в Петербурге число заболевших коронавирусом уже превысило 36,5 тыс. Всего же в Северной столице подтверждено с начала эпидемии 2 440 смертей от COVID-19.