К концу лета COVID-19 переболели от 10% до 13% петербуржцев

Сегодня, 10:43

Анна Лисова

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К концу лета COVID-19 переболели от 10% до 13% петербуржцев

В Петербурге к концу лета переболели коронавирусной инфекцией 10-13% жителей, считают ученые из Европейского университета. 

Они провели исследование  касательно распространения SARS-CoV-2 в Петербурге совместно с лабораторией Genetico и «Полиметалл», передает портал «Собака.ru». 

Согласно результатам этого исследования, у большинства петербуржцев, перенесших коронавирусную инфекцию, сохраняются антитела к SARS-CoV-2. Данное исследование прошло среди жителей северной столицы старше 18 лет. Тест на антитела был сделан у 1054 горожан. 

Это исследование, отмечают его авторы, позволяет установить динамику иммунного ответа и понять, как развивается болезнь в популяции.  Оно показало, что антитела к коронавирусу уже сформировались у 10,3% жителей Петербурга (тест Abbott Architect IgG). А согласно данным теста Genetico CoronaPass Total – у 12,7%. Стоит отметить, что тест Abbott Architect IgG в первом исследовании показал 7,5%, а тест Genetico CoronaPass Total – 9,3%.

Соавтор исследования, эпидемиолог Антон Барчук отметил, что у многих жителей Петербурга все же антител нет, поэтому в сентябре стоит ожидать ускорение темпов распространения коронавирусной инфекции. Поэтому крайне важно предпринять меры, которые бы не допустили заполнения стационаров до уровня, наблюдаемого минувшей весной. 

Эксперты отмечают, что у большинства переболевших коронавирусом антитела сохраняются минимум 1-2 месяца. 

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