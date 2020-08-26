К концу лета COVID-19 переболели от 10% до 13% петербуржцев

В Петербурге к концу лета переболели коронавирусной инфекцией 10-13% жителей, считают ученые из Европейского университета.

Они провели исследование касательно распространения SARS-CoV-2 в Петербурге совместно с лабораторией Genetico и «Полиметалл», передает портал «Собака.ru ».

Согласно результатам этого исследования, у большинства петербуржцев, перенесших коронавирусную инфекцию, сохраняются антитела к SARS-CoV-2. Данное исследование прошло среди жителей северной столицы старше 18 лет. Тест на антитела был сделан у 1054 горожан.

Это исследование, отмечают его авторы, позволяет установить динамику иммунного ответа и понять, как развивается болезнь в популяции. Оно показало, что антитела к коронавирусу уже сформировались у 10,3% жителей Петербурга (тест Abbott Architect IgG). А согласно данным теста Genetico CoronaPass Total – у 12,7%. Стоит отметить, что тест Abbott Architect IgG в первом исследовании показал 7,5%, а тест Genetico CoronaPass Total – 9,3%.

Соавтор исследования, эпидемиолог Антон Барчук отметил, что у многих жителей Петербурга все же антител нет, поэтому в сентябре стоит ожидать ускорение темпов распространения коронавирусной инфекции. Поэтому крайне важно предпринять меры, которые бы не допустили заполнения стационаров до уровня, наблюдаемого минувшей весной.

Эксперты отмечают, что у большинства переболевших коронавирусом антитела сохраняются минимум 1-2 месяца.