В Петербурге установили новые правила посещения бассейнов во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявили члены комитета по физической культуре и спорту.

Губернатор города Александр Беглов предоставил подробную инструкцию по посещению бассейнов. Согласно правилам, любители поплавать должны соблюдать дистанцию, как в раздевалках, так и в воде. На одного человека должно приходиться как минимум десять квадратных метров поверхности воды. Во время групповых занятий это расстояние может быть сокращено до пяти квадратных метров.

Отмечается, что такое строгое соблюдение социальной дистанции введено в связи с невозможностью соблюдения масочно-перчаточного режима.