Смольный запреты из-за коронавируса продлит до конца сентября

Сегодня, 12:36

Анна Лисова

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Смольный запреты из-за коронавируса продлит до конца сентября

До конца сентября в Петербурге будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка».

Решение о продлении карантинных мер будет принято правительством города. Уже готовиться новая редакция постановления, которое прописывает ограничения, действующие в Северной столице в период пандемии COVID-19.

В документе указано, что большинство действующих ограничений будет продлено до 20 сентября, а отдельные ограничения будут действовать до начала ноября.

Минимум до 20 сентября в Северной столице граждане должны будут появляться в общественных местах только в средствах индивидуальной защиты. Граждане старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию.

До 1 ноября в Петербурге будет действовать запрет на работу детских лагерей на территории Петербурга и приостановлено предоставление им социальной поддержки со стороны городского правительства.

Но готовится и ряд послаблений. В частности, можно будет проводить официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Также разрешат распространять печатные материалы из рук в руки. Помимо этого будут сняты ограничения по перевозке пассажиров наземным автомобильным и электрическим транспортом.

В сентябре заработают в Петербурге организации дополнительного образования, к которым относятся и автошколы. А что же касается обычных школ, то 1 сентября на торжественную линейку смогут прийти только ученики 1 и 11 классов. Учителя и родители смогут присутствовать на этом мероприятии только при использовании СИЗ.

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