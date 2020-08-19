В Петербурге неизвестные украли 16 млн рублей у бухгалтера

Сегодня, 18:39

Анна Лисова

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В Петербурге неизвестные украли 16 млн рублей у бухгалтера

В Московском районе Петербурга из трехкомнатной квартиры бухгалтера неизвестный или группа преступников украли ценности и крупную сумму денег.

Произошла эта кража, как рассказала пострадавшая женщина 1981 года рождения, в период с семи вечера 19 августа до восьми утра следующего дня. В это время жертва ограбления находилась на даче. Со слов женщины, злоумышленник проник в ее квартиру в доме на Краснопутиловской улице, расположенной на пятом этаже.

Домушник украл 11 млн рублей, а также 30 различных дорогих украшений, общей стоимостью 5 млн рублей. По словам хозяйки, всего общий ущерб, нанесенный ей вором, она оценивает в 16 млн рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции уже провели проверку 26 ломбардов и скупок, в 13 из которых отправили запросы с зарисовками похищенных украшений. Но пока поиски никаких результатов не дали.

Стоит отметить, что к поискам преступников был привлечен кинолог. Собака по кличке Волк Меркурий, пишет 78.ru, последовала до второго этажа, где остановилась и проявила заинтересованность, спустилась до парадной, обошла дом справа и остановилась. В месте, где служебная собака потеряла след, находятся мусорные контейнеры и парковочные места.

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