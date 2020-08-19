Школы Петербурга могут вернуться к дистанционному обучению

Сегодня, 17:12

Александр Зуев

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Школы Петербурга могут вернуться к дистанционному обучению

При ухудшении эпидемиологической обстановки школы Петербурга вернутся к дистанционному формату обучения. Об этом заявила врио главы комитета по образованию Ирина Асланян. При этом она отметила, что информация о том, что с 20 сентября школы перейдут на онлайн-обучение, не соответствует действительности.

А пока известно, что 1 сентября школьники  сядут за парты. В городе будут работать 619 школ. При этом учащимся и сотрудникам учебных заведений  надо будет соблюдать строгие правила безопасности. 

Асланян также напомнила, что сейчас проводятся опросы родителей, чтобы выявить потребности в планшетах и ноутбуках. Это необходимо для того, чтобы подготовиться к  сценарию, когда будет расти заболеваемость коронавирусом. 

Напомним, что в этом учебном году в школы северной столицы пойдут около 535 тысяч детей и 62 тысяч из них — первоклассники.

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