Школы Петербурга могут вернуться к дистанционному обучению

При ухудшении эпидемиологической обстановки школы Петербурга вернутся к дистанционному формату обучения. Об этом заявила врио главы комитета по образованию Ирина Асланян. При этом она отметила, что информация о том, что с 20 сентября школы перейдут на онлайн-обучение, не соответствует действительности.

А пока известно, что 1 сентября школьники сядут за парты. В городе будут работать 619 школ. При этом учащимся и сотрудникам учебных заведений надо будет соблюдать строгие правила безопасности.

Асланян также напомнила, что сейчас проводятся опросы родителей, чтобы выявить потребности в планшетах и ноутбуках. Это необходимо для того, чтобы подготовиться к сценарию, когда будет расти заболеваемость коронавирусом.

Напомним, что в этом учебном году в школы северной столицы пойдут около 535 тысяч детей и 62 тысяч из них — первоклассники.