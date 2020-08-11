В Петербурге бордель с секс-куклами закрылся спустя год работы

Сегодня, 14:04

Александр Зуев

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В Петербурге бордель с секс-куклами закрылся спустя год работы

Два месяца назад в Петербурге закрылся легальный бордель с латексными секс-куклами - «досуговый центр для взрослых» Dolls Hotel. Таким образом, бордель просуществовал меньше года.

Петербургский Dolls Hotel открылся в июне. Тогда устроители заведения анонсировали услуги секс-куклы Amina, умеющей выполнять массаж с одновременным всасыванием и имеющей возможность надстроек. К слову, Amina, которую разработала компания Dolls Hotel совместно с производителем мужских массажеров Humble, позиционировалась как гордость заведения. Всего в борделе должно было появиться десять латексных «девушек». Но куклы не привлекли к себе внимание  целевой аудитории, поэтому досуговый центр закрылся в пандемию. То есть силиконовые красавицы не заинтересовали потенциальных клиентов своими заявленными возможностями, поэтому заведение с заманчивыми предложениями для взрослых в Петербурге не прижилось, пишет АБН.

Отметим, что открытие борделя в северной столице сразу раскритиковал такой блюститель морали, как  депутат Госдумы Виталий Милонов.

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