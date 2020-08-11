Памятник Виктору Цою установили в Петербурге

В Санкт-Петербурге после долгих лет ожидания наконец появился памятник Виктору Цою.

Памятник легенде советского рока, основателю группы «Кино», сделанный из бронзы, все-таки вырос в сквере на улице Танкиста Хрустицкого, что расположился недалеко от станции метро «Проспект Ветеранов».

Этот мемориал не могли установить в Городе на Неве на протяжении долгих 10 лет. Причин было немало, последняя из них - в самом постаменте возникла трещина. Преодолеть эту преграду помог меценат Юрий Жорно из Фонда памяти В. Цоя с коллегами, которые занимались установкой памятника. Неравнодушные люди смогли обойти всю бюрократическую волокиту.

По словам Юрия Жорно, видимо, сама судьба хотела, чтобы скульптура появилась к 30-летию со дня гибели легендарного рок-музыканта.

Сам монумент высотой почти 4 метра - это пьедестал с трехметровой фигурой стоящего человека. Виктор Цой увековечен с гитарой в руке. Надписи на памятнике скопированы с почерка музыканта.

Пока точной даты открытия монумента не сообщается, но организаторы уверяют, что событие точно состоится в августе.