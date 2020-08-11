В Смольном назвали реальное число заражений коронавирусом в сутки

Вчера, 18:48

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В Смольном назвали реальное число заражений коронавирусом в сутки

В Смольном прокомментировали реальный суточный рост коронавирусных пациентов.

Зампредседателя петербургского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана провел видеоконференцию с представителями бизнеса. Здесь от чиновника прозвучала отличная от официальной цифра, характеризующая рост коронавирусных заражений в сутки. Так, цифры реальной картины от Смольного и от коронавирусного штаба отличаются примерно на 25%.

Чиновник рассказал о примерно 200 петербуржцах, которых ежедневно госпитализируют с подозрением на коронавирус. Примерно такое же количество выздоровевших выписывают.

Официальная статистика выдает другие данные: в период с 25 июля по 14 августа в северной столице ежедневно инфицируются 155-179 горожан. И это - подтвержденные случаи. Сюда вошли как госпитализированные пациенты, так и люди с легкой формой заболевания, которые лечатся дома.

Отличие в данных наблюдается не только по заразившимся COVID-19 людям, но и по выздоровевшим. Коронавирусный штаб за такой же  период времени зафиксировал от 33 до 96 выздоровевших человек в сутки.

На закономерные вопросы от присутствовавших Андрей Сарана ответил, что его интересует не голая статистика, а курс на снижение заболеваемости. Чего, к сожалению, пока не наблюдается. Как считает чиновник, виной всему несоблюдение масочного режима и социальной дистанции между горожанами.

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