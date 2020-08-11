В Петербурге снесут гипермаркет «Сезон» ради постройки жилого дома

В Петербурге хотят снести гипермаркет «Сезон» и построить жилой дом, пишет издание Фонтанка. Эксперты сообщили, что снос продовольственного гипермаркета ради постройки жилья в Петербурге произойдет впервые.

По предварительным данным, планируется убрать гипермаркет «Сезон» на Коломяжском проспекте, который был открыт 20 лет назад в здании 1989 года постройки. Маркет служил в качестве склада Приморской овощной базы.

На этом месте собираются построить ЖК «Приморский квартал». По словам девелопера,территория гипермаркета была передана по согласованию с владельцем. Застройщик уже получил все необходимые для работ разрешения.

Гипермаркет закрыт с 12 августа 2020 года. Земля, на которой бует строительство жилища, огорожена в целях безопасности горожан. Сообщается, что ранее застройщик инвестировал средства в строительство гипермаркета «Сезон» на Пулковском шоссе, который был открыт в марте текущего года.

Эксперты утверждают, что снос продовольственного маркета является прецедентом. Никогда раньше в Петербурге не было случаев сноса действующих торговых объектов ради строительства жилищной недвижимости.