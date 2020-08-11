В петербургском Uniqlo над примерочными заметили камеру

В Петербурге видеокамеру заметили над одной из примерочных в ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте.

Об этом инциденте пишет «Фонтанка.Ру ».

По словам петербурженки Екатерины, она заметила направленную на себя видеокамеру, когда захотела примерить несколько вещей, выбранных в магазине Uniqlo.

Спорить с сотрудниками магазина покупательница не захотела, но решила рассказать о видеокамере над примерочной в Instagram. По ее словам, она отправила сообщение также на официальный аккаунт Uniqlo, но его прочли и оставили без ответа.

При этом один из сотрудников Uniqlo в «Сити Молле» подчеркнул, что необходимо разобраться с этой проблемой. Он уже направил запрос в центральный офис компании. При этом в службе поддержки клиентов посоветовали описать ситуацию на почту Uniqlo.