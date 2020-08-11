Дом ветеранов войны в Пушкине искажал данные по больным пневмонией

К административной ответственности привлечено Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда №1», сообщает «Мойка78 ».

Оказалось, что «Дом ветеранов войны и труда №1» в Пушкинском районе искажал данные о больных с пневмонией. Поэтому по решению суда теперь медучреждению придется уплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, о чем сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Также было установлено, что в июне там не провели дезинфекцию после того как были госпитализированы пациенты с пневмонией, ОРВИ и COVID-19. Помимо этого оказалось, что у пяти больных после того как у них выявили пневмонию, не проводили дальнейшее обследование, чтобы убедиться в отсутствии коронавирусной инфекции.

Было выявлено, что в этом медицинском учреждении не было достаточного количества масок и перчаток. Помимо этого проверка показала, что вакцинация сотрудников и проживающих от гриппа и пневмококковой инфекции ниже допустимого уровня.

Представитель медучреждения сообщает, что все выявленные нарушения уже устранены.