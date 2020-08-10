Петербуржцы паникуют из-за слухов об ужесточении карантина в городе

Жители Петербурга подняли панику из-за информации из соцсетей о закрытии города на карантин.

Горожане обратились к губернатору Санкт-Петербурга России Александру Беглову с просьбой прокомментировать данную информацию. Пользователи Сети поделились своими страхами того, что они не выдержат ни финансово, ни морально второй карантин, который, по слухам, будет введен с 20 сентября.

Некоторые комментаторы обеспокоены тем, что не все пользуются средствами индивидуальной защиты, что может привести к повторной вспышке заболевания.

В местных изданиях отмечается, что поводов для беспокойства пока нет. На данный момент общественная жизнь в городе восстанавливается, планируется открытие театров, кинотеатров, музеев и других культурно-развлекательных заведений. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге идет на спад.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об улучшении эпидемической ситуации в России. При этом бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко сказал, чтобы ученые не запугивали людей второй волной инфекции, а «занимались делом».