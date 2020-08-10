В Петербурге врача подозревают в совращении 13-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге врач ГБУЗ детского поликлинического отделения №27 подозревается в совращении 13-летнего подростка.

После обращения матери мальчика в полицию начато правоохранительное расследование. Как рассказала мать, сын пошел на осмотр в кабинет УЗИ, где медик прямо во время процедуры и совершил развратные действия сексуального характера. Сейчас мужчина находится под стражей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 135 (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК РФ.

Сегодня следствие будет ходатайствовать об аресте доктора-узиста.