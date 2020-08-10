Петербург занял первое место по суточной смертности от COVID-19

Еще 12 петербуржцев за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 12 августа федеральный оперативный штаб.

По итогам минувших суток уровень смертности от коронавируса в Москве и Петербурге сравнялся. Но до этого несколько дней подряд в Петербурге суточное число жертв COVID-19 было самым высоким по стране. 11 августа сообщалось о 20 умерших, что существенно выше, чем по другим регионам страны.

Официально сообщается, что в Петербурге от COVID-19 скончались уже 2188 человек. В тоже время власти Северной столицы признали, что только с апреля по июнь от причин, так или иначе связанных с коронавирусом, умерло около 4 тыс. человек. Смертность в Петербурге за июль 2020 года выше аналогичного периода предыдущего года на 19%.

Что же касается статистики по COVID-19 в целом по стране, то за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 129 человек. Всего с начала пандемии, эта болезнь унесла жизни 15 260 человек, а число заболевших уже превысило 900 тыс.