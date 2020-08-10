Рекордная смертность зафиксирована в Петербурге в июле

Сегодня, 09:29

Анна Лисова

0

Image 16+
Рекордная смертность зафиксирована в Петербурге в июле

В июле 2020 года в Петербурге зафиксировано рекордное количество смертей за десятилетие.

В статистике комитета по делам записи актов гражданского состояния Петербурга указано, что за июль 2020 года в Северной столице скончались 5827 человек, передает Фонтанка.Ру. Это рекордный показатель за последние десять лет.

В 2019 году, согласно данным, опубликованным на сайте комитета статистики за прошлые годы, в 2019 году было зарегистрировано почти на тысячу меньше смертей — 4885. В 2018-м — 5085. Самый низкий показатель за последнее десятилетие был зафиксирован в 2017 году. Тогда в июле скончались 4713 человек. А предыдущий антирекорд десятилетия был в 2014 году, когда в городе скончались по разным причинам за июль 5353 человек.

Стоит отметить, что в мае 2020 года показатель смертности в Петербурге также превзошел статистику за май 2019 года. Если в мае 2019 года скончались 4875 человек, то в мае 2020 года умерли уже 6427 человек. В июне — были зарегистрированы 7106 смертей против 4575 случаев годом ранее.

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщает, что причиной роста смертности в последние несколько месяцев стал пик эпидемии COVID-19.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученый из Петербурга рассказал, у кого 100% защита от COVID-19

Вчера, 16:04

У Покровской больницы снова замечена очередь из скорых

Вчера, 15:01

Лысый петербуржец изнасиловал спортсменку на школьном стадионе

10-08-2020, 20:47

В Кронштадте молодой охранник изнасиловал местную жительницу среди бела дня

9-08-2020, 13:41

Смольный приготовился ко второй волне COVID-19

8-08-2020, 13:20

В Петербурге чиновников обяжут завести собственные аккаунты в шести соцсетях

7-08-2020, 17:54

80% заболевших коронавирусом медиков в Санкт-Петербурге оставили без выплат

7-08-2020, 15:03

18 тысяч хищных клопов привезли в Петербург из Италии

7-08-2020, 09:36

Пьяный водитель без прав устроил ДТП на парковке ТЦ в Петербурге

6-08-2020, 12:52

В Петербурге на входах в подземку начали проверять наличие медицинских масок

5-08-2020, 22:09

В Петербурге случаи летального исхода от коронавируса увеличились в четыре раза

5-08-2020, 11:13

В Петербурге нашли мертвым 22-летнего ЛГБТ-блогера из Таджикистана

4-08-2020, 22:53

Беглов вновь пригрозил закрытием торговых центров в Петербурге на 90 дней

4-08-2020, 13:03

Более 40 рейсов отменили в аэропорту Пулково 3 августа

3-08-2020, 09:30

Нарушителям мер против коронавируса в Петербурге пригрозили крупными штрафами

2-08-2020, 15:17

«Метрострой» приостановил проходку на юго-западе Петербурга и сменил акционеров

1-08-2020, 13:08

В Петербурге толпы мусульман собрались у мечети на Курбан-байрам

31-07-2020, 13:50

Торговый центр «Европолис» подал в суд на Смольный за закрытые фуд-корты

29-07-2020, 18:22

Под Петербургом дети нашли расчлененного мужчину

28-07-2020, 16:14

В Комздраве Петербурга оценили вероятность новой волны коронавируса

28-07-2020, 10:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров