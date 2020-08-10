Рекордная смертность зафиксирована в Петербурге в июле

В июле 2020 года в Петербурге зафиксировано рекордное количество смертей за десятилетие.

В статистике комитета по делам записи актов гражданского состояния Петербурга указано, что за июль 2020 года в Северной столице скончались 5827 человек, передает Фонтанка.Ру . Это рекордный показатель за последние десять лет.

В 2019 году, согласно данным, опубликованным на сайте комитета статистики за прошлые годы, в 2019 году было зарегистрировано почти на тысячу меньше смертей — 4885. В 2018-м — 5085. Самый низкий показатель за последнее десятилетие был зафиксирован в 2017 году. Тогда в июле скончались 4713 человек. А предыдущий антирекорд десятилетия был в 2014 году, когда в городе скончались по разным причинам за июль 5353 человек.

Стоит отметить, что в мае 2020 года показатель смертности в Петербурге также превзошел статистику за май 2019 года. Если в мае 2019 года скончались 4875 человек, то в мае 2020 года умерли уже 6427 человек. В июне — были зарегистрированы 7106 смертей против 4575 случаев годом ранее.

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщает, что причиной роста смертности в последние несколько месяцев стал пик эпидемии COVID-19.