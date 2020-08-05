В Петербурге чиновников обяжут завести собственные аккаунты в шести соцсетях

Сегодня, 17:54

Staalker

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В Петербурге чиновников обяжут завести собственные аккаунты в шести соцсетях

Издание "Коммерсантъ" сообщает, что сейчас власти Санкт-Петербурга готовят распоряжение согласно которому все члены правительства и главы комитетов будут обязаны завести собственные аккаунты в 6 самых популярных социальных сетях. Причем это не должны быть "мертвые" странички, на каждой из них должна будет появляться хотя бы одна публикация в неделю. Что касается органов власти, то они на своих страничках должны будут делать в неделю уже минимум 5 постов.

Публикации нужно будет делать в строгом стиле, но используя "русский разговорный стиль языка в социальных сетях". Также публикации желательно сопровождать тематическими фотографиями и видеоматериалами.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты относительно нововведения разошлись во мнениях. Часть из них склоняется к тому, что чиновники просто обязаны идти в ногу со временем, а аккаунты в соцсетях сделают власть ближе к народу. Другая часть экспертов указывает, что выход в социальные сети и публикация там информации требует неплохой подготовки и затрат времени. А размещение "сырой" информации может просто повредить имидж чиновника.

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