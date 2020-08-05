18 тысяч хищных клопов привезли в Петербург из Италии

Сегодня, 09:36

Анна Лисова

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18 тысяч хищных клопов привезли в Петербург из Италии
Хищный клоп вида Orius laevigatus

В аэропорту Пулково прошли успешно ветеринарный контроль 18 тыс. хищных клопов вида Orius laevigatus. Никаких нарушений сотрудники Россельхознадзора не выявили, о чем сообщило управление Россельхознадзора Санкт-Петербурга, передает портал «Мойка 78».

Хищных клопов везли в Северную столицу из итальянского городка Чезена транзитом через Москву. Далее хищных клопов направят на сельскохозяйственные угодья Ленинградской области, где они будут бороться с насекомыми-вредителями.

Клопы вида Orius laevigatus в длину достигают 3 мм. Они питаются другими насекомыми, которые могут уничтожать фрукты, ягоды и цветы. Как объяснили эксперты, Orius laevigatus поедает различные виды трипсов, а также тлей, белокрылок и других насекомых-вредителей.

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