18 тысяч хищных клопов привезли в Петербург из Италии

В аэропорту Пулково прошли успешно ветеринарный контроль 18 тыс. хищных клопов вида Orius laevigatus. Никаких нарушений сотрудники Россельхознадзора не выявили, о чем сообщило управление Россельхознадзора Санкт-Петербурга, передает портал «Мойка 78 ».

Хищных клопов везли в Северную столицу из итальянского городка Чезена транзитом через Москву. Далее хищных клопов направят на сельскохозяйственные угодья Ленинградской области, где они будут бороться с насекомыми-вредителями.

Клопы вида Orius laevigatus в длину достигают 3 мм. Они питаются другими насекомыми, которые могут уничтожать фрукты, ягоды и цветы. Как объяснили эксперты, Orius laevigatus поедает различные виды трипсов, а также тлей, белокрылок и других насекомых-вредителей.