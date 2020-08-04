В Петербурге на входах в подземку начали проверять наличие медицинских масок

Метрополитен Петербурга напомнил пассажирам о необходимости носить медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса. В Telegram-канале петербургской подземки было опубликовано сообщение, в котором содержится призыв к горожанам и гостям северной столицы не забывать использовать медицинские маски или респираторы. Также Telegram-канал напоминает, что в метрополитене действует масочный режим. Известно, что утром 5 августа служба безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» провела проверки на входе в метро, из-за чего образовались огромные очереди. Пассажиров без средств индивидуальной защиты не пускали на станции «Электросила», «Черная речка», «Приморская». На нарушителей составляли протоколы.

Отметим, что масочный режим в метро в Петербурге действует давно, но штрафовали нарушителей редко. Этот факт вызвал возмущение у депутата Госдумы Сергея Боярского, который убедился, что многие беспечные горожане не носят маски, а уполномоченные лица это не контролируют, пишет АиФ Санкт-Петербург .

Отметим, что контроль наличия средств индивидуальной защиты будет вестись в транспорте и торговых центрах. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей. ТЦ тоже будут наказывать - их могут оштрафовать на сотни тысяч рублей и даже закрыть.