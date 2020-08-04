В Петербурге на входах в подземку начали проверять наличие медицинских масок

Вчера, 22:09

Александр Зуев

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В Петербурге на входах в подземку начали проверять наличие медицинских масок

Метрополитен Петербурга напомнил пассажирам о необходимости носить медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса. В Telegram-канале петербургской подземки было опубликовано сообщение, в котором содержится призыв к горожанам и гостям северной столицы не забывать использовать медицинские маски или респираторы. Также Telegram-канал напоминает, что  в метрополитене действует масочный режим. Известно, что утром 5 августа служба безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» провела проверки  на входе в метро, из-за чего образовались огромные очереди. Пассажиров без средств индивидуальной защиты не пускали на станции «Электросила», «Черная речка», «Приморская». На нарушителей составляли протоколы.

Отметим,  что масочный режим в метро в Петербурге действует давно, но штрафовали нарушителей редко. Этот факт  вызвал возмущение у депутата Госдумы Сергея Боярского, который убедился, что  многие беспечные горожане не носят маски, а уполномоченные лица это не контролируют, пишет АиФ Санкт-Петербург.

Отметим,  что контроль наличия средств индивидуальной защиты будет вестись в транспорте и торговых центрах. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей.  ТЦ тоже будут наказывать - их  могут оштрафовать на сотни тысяч рублей и даже закрыть.

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