Беглов вновь пригрозил закрытием торговых центров в Петербурге на 90 дней

Губернатор Петербурга Александр Беглов предупредит торговые центры о том, что за невыполнение требований безопасности, введенных для предупреждения распространения коронавируса, будут не только выписаны штрафы, но и их снова могут закрыть.
По словам Беглова, те торговые комплексы, которые не придерживаются «антикоронавирусных» правил, могут быть вновь закрыты на срок до трех месяцев. Об этом он сказал в эфире программы «Губернаторский эфир», передает Фонтанка.
Сумма штрафа может достигать 500 тыс. рублей. Штраф могут выписать за отсутствие средств индивидуальной защиты или дезинфицирующих средств. Также будут оштрафованы те ТЦ, где не соблюдается норма о социальной дистанции в полтора-два метра.
Те ТЦ, где будут выявлены серьезные нарушения, вновь могут закрыть. При этом Беглов заявляет, что закрывать ТЦ могут даже на срок до трех месяцев. Губернатор подчеркнул, что КОВИД-правила важны для всех до тех пор, пока коронавирусную инфекцию не удастся победить полностью.
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