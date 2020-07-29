Беглов вновь пригрозил закрытием торговых центров в Петербурге на 90 дней

Сегодня, 13:03

Анна Лисова

0

Image 16+
Беглов вновь пригрозил закрытием торговых центров в Петербурге на 90 дней
Губернатор Петербурга Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов предупредит торговые центры о том, что за невыполнение требований безопасности, введенных для предупреждения распространения коронавируса, будут не только выписаны штрафы, но и их снова могут закрыть.

По словам Беглова, те торговые комплексы, которые не придерживаются «антикоронавирусных» правил, могут быть вновь закрыты на срок до трех месяцев. Об этом он сказал в эфире программы «Губернаторский эфир», передает Фонтанка.

Сумма штрафа может достигать 500 тыс. рублей. Штраф могут выписать за отсутствие средств индивидуальной защиты или дезинфицирующих средств. Также будут оштрафованы те ТЦ, где не соблюдается норма о социальной дистанции в полтора-два метра.

Те ТЦ, где будут выявлены серьезные нарушения, вновь могут закрыть. При этом Беглов заявляет, что закрывать ТЦ могут даже на срок до трех месяцев. Губернатор подчеркнул, что КОВИД-правила важны для всех до тех пор, пока коронавирусную инфекцию не удастся победить полностью.

«Маски, перчатки и социальная дистанция останутся с нами, пока мы не победим коронавирус», — заявил Александр Беглов.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Торговый центр «Европолис» подал в суд на Смольный за закрытые фуд-корты

29-07-2020, 18:22

Под Петербургом дети нашли расчлененного мужчину

28-07-2020, 16:14

В Комздраве Петербурга оценили вероятность новой волны коронавируса

28-07-2020, 10:25

Метро Петербурга названо худшим в России

27-07-2020, 17:36

В Петербурге Курбан-байрам 31 июля закроет трамвайный маршрут на Петроградке

27-07-2020, 12:26

От взрыва бочек с квасом в Петербурге пострадал человек

26-07-2020, 16:15

Петербург снова оказался в пятерке городов по числу новых зараженных

26-07-2020, 12:54

Главный военно-морской парад в Петербурге: программа

26-07-2020, 08:41

У здания гостиницы «Прибалтийская» в Петербурге лежит труп

25-07-2020, 16:22

В Петербурге полиция задержала актеров массовки в милицейской форме

25-07-2020, 13:30

Эксперт назвала самые грибные места в Петербурге и Ленобласти

24-07-2020, 20:17

Больше 7 тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19 в Санкт-Петербурге

24-07-2020, 17:34

Смольный договорился о транше в 1,2 млрд на доплаты врачам

24-07-2020, 16:52

Ученый рассказал петербуржцам о «неадекватных грибников»

24-07-2020, 08:47

Губернатор Петербурга подписал закон о запрете «наливаек»

23-07-2020, 18:33

В Петербурге учащихся младших классов начнут кормить бесплатно

23-07-2020, 16:11

В Петербурге сократят каждого десятого работника учреждений культуры

23-07-2020, 09:17

Число внебольничных пневмоний в Петербурге выросло в 10 раз

23-07-2020, 08:51

В Петербурге снесли первую хрущевку по программе реновации

22-07-2020, 20:30

Летальность от коронавируса в Петербурге превысила общемировую почти в 6 раз

22-07-2020, 12:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров