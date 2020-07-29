Беглов вновь пригрозил закрытием торговых центров в Петербурге на 90 дней

Губернатор Петербурга Александр Беглов предупредит торговые центры о том, что за невыполнение требований безопасности, введенных для предупреждения распространения коронавируса, будут не только выписаны штрафы, но и их снова могут закрыть.

По словам Беглова, те торговые комплексы, которые не придерживаются «антикоронавирусных» правил, могут быть вновь закрыты на срок до трех месяцев. Об этом он сказал в эфире программы «Губернаторский эфир», передает Фонтанка .

Сумма штрафа может достигать 500 тыс. рублей. Штраф могут выписать за отсутствие средств индивидуальной защиты или дезинфицирующих средств. Также будут оштрафованы те ТЦ, где не соблюдается норма о социальной дистанции в полтора-два метра.

Те ТЦ, где будут выявлены серьезные нарушения, вновь могут закрыть. При этом Беглов заявляет, что закрывать ТЦ могут даже на срок до трех месяцев. Губернатор подчеркнул, что КОВИД-правила важны для всех до тех пор, пока коронавирусную инфекцию не удастся победить полностью.

«Маски, перчатки и социальная дистанция останутся с нами, пока мы не победим коронавирус», — заявил Александр Беглов.