«Метрострой» приостановил проходку на юго-западе Петербурга и сменил акционеров

1-08-2020, 13:08

Анна Лисова

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«Метрострой» приостановил проходку на юго-западе Петербурга и сменил акционеров

После проверки, которую провел Ростехнадзор на Красносельско-Калииннской линии петербургского метро, там приостановлено строительство, передает «Фонтанка.Ру».

Были выявлены нарушения требований безопасности, поэтому по требованию Ростехнадзора и остановлены работы по строительству тоннеля. 

Технические недочеты, в частности, были обнаружены в шахте № 845-бис. Среди прочего, там с отставанием велась установка воздуховодов, поэтому они оказались слишком далеко от зоны забоя. То есть в шахте вентиляцию не успевают подводить к уже проложенному тоннелю. 

Также в этой шахте между рельсами путей на некоторых участках отсутствуют электросоединители. Только после того как будут устранены эти неполадки, можно будет восстановить работу проходнического щита. 

Эксперты говорят о том, что на то, чтобы ликвидировать недочеты, уйдет около недели. Строительство «коричневой» ветки планируется завершить к осени 2023 года.

Ранее на этой ветке уже останавливались работы. К примеру, в январе рабочие требовали выплаты зарплат и устроили забастовку. 

Также стало известно, что акционеры «Метростроя» провели перераспределение акций компании. Гендиректор компании Вадим Александров отдал 13,62% в уставном капитале Ольге Александровой. Вадим Александров приходится отцом бывшему директору и акционеру «Метростроя» Николаю Александрову, который сейчас находится под домашним арестом. 

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