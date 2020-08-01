«Метрострой» приостановил проходку на юго-западе Петербурга и сменил акционеров

После проверки, которую провел Ростехнадзор на Красносельско-Калииннской линии петербургского метро, там приостановлено строительство, передает «Фонтанка.Ру ».

Были выявлены нарушения требований безопасности, поэтому по требованию Ростехнадзора и остановлены работы по строительству тоннеля.

Технические недочеты, в частности, были обнаружены в шахте № 845-бис. Среди прочего, там с отставанием велась установка воздуховодов, поэтому они оказались слишком далеко от зоны забоя. То есть в шахте вентиляцию не успевают подводить к уже проложенному тоннелю.

Также в этой шахте между рельсами путей на некоторых участках отсутствуют электросоединители. Только после того как будут устранены эти неполадки, можно будет восстановить работу проходнического щита.

Эксперты говорят о том, что на то, чтобы ликвидировать недочеты, уйдет около недели. Строительство «коричневой» ветки планируется завершить к осени 2023 года.

Ранее на этой ветке уже останавливались работы. К примеру, в январе рабочие требовали выплаты зарплат и устроили забастовку.

Также стало известно, что акционеры «Метростроя» провели перераспределение акций компании. Гендиректор компании Вадим Александров отдал 13,62% в уставном капитале Ольге Александровой. Вадим Александров приходится отцом бывшему директору и акционеру «Метростроя» Николаю Александрову, который сейчас находится под домашним арестом.